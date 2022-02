El Gabinete: Resaca electoral tras el 13F

La noche electoral de Castilla y León deja un mal resultado para la izquierda, un escenario devastador del centro derecha, una decepción para la derecha y una alegría para la extrema derecha, que cosechó el mayor éxito de la noche. Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en la región, se quedó con un margen muy alejado de sus expectativas que le dificultará y mucho la formación de un gobierno nuevo con Vox, que ya ha exigido sillones y competencias.

Con los 31 procuradores que ha logrado el PP, Mañueco deberá decidir en qué dirección van a ir sus negociaciones ante la necesidad de contar con ciertos apoyos estratégicos o, por lo menos, con la abstención del PSOE. Aunque esta mañana el candidato no ha descartado la negociación para gobernar en solitario, el PP se plantea ahora si este adelanto electoral y los dos procuradores que ha ganado, y que no se han visto reflejados en los votos, le va facilitar o no el escenario de una legislatura cómoda parecida a la de Ayuso tras su respectivo adelanto en Madrid.

Por su parte, la izquierda lamenta unos malos resultados y se plantea, con varias posiciones encontradas, si facilitarán o no el gobierno en solitario de Mañueco antes de que ceda a las exigencias de Vox. Unidas Podemos, que pierde un procurador de los dos que tenía no será decisivo pero todo apunta a que se moverá en la misma dirección que el PSOE.

Los partidos locales y representantes de la España Vaciada, Soria ¡YA!, UPL y Por Ávila consiguen una buena representación, especialmente la formación de Soria y esperan expectantes a los acercamientos de los grandes partidos para incluirles en la coalición, aunque no serán decisivos.