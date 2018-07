El Gabinete: El regreso de Berlusconi

El anuncio de la dimisión de Monti y el regreso de Berlusconi ha desatado una tormenta política que ha provocado que este lunes se haya hundido la bolsa y haya disparado la prima de riesgo, no sólo en Italia sino también en España. La bolsa italiana ha caído un 4% y la Prima ha subido un 7,5%. El pasado jueves, Berlusconi ordenó a sus parlamentarios que dejasen de apoyar a Monti y, al ver lo que se produjo en el parlamento, y ver lo que esto suponía para Italia, Monti esperó al sábado para anunciar su dimisión, ya que ese día los mercados estaban cerrados. Se especula con que Berlusconi quiere volver a la primera línea política porque así puede evitar sus problemas con la justicia y puede defender sus derechos empresariales. Las últimas encuestas no le dan como ganador, sólo le dan el 18% de los votos. Todo apunta a una maniobra política en la que no se descarta que incluso pudiera presentar a Monti como primer ministro.

Julián Casanova se pregunta ‘qué pasa en Italia. Berlusconi está integrado en el Status Quo de la sociedad italiana, con gran conocimiento político y económico. Además, la situación le hace oler el poder, que quizá no consiga al completo porque las encuestas no le dan ganador, pero si tendrá mucha importancia porque no habrá una mayoría absoluta y podrá conseguir la suficiente influencia para poder tener el control de muchas de las cosas que ocurren en Italia.

Luis Racionero opina que ‘si el país no es listo, no es justo porque es muy fácil manipular a las personas para que voten cualquier cosa y que se venda un mensaje equivocado como si fuera cierto. Italia se está comportando como un país analfabeto’.

Lucía Etxebarría ve que la sociedad italiana sólo recibe un mensaje y, si sólo se recibe un mensaje, es fácil manipular a una sociedad. El discurso en Italia es que la culpa de lo que ocurre es de Alemanía, que están dominando el mercado... Que alguien que controle los medios de comunicación pueda controlar un país es una anomalía y eso es lo que ocurre con Berluscuni en Italia.