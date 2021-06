El Gabinete: ¿Qué validez tiene el informe del Consejo de Europa sobre el procés?

El Consejo de Europa aprobó ayer un informe donde se comparaba la situación de los presos independentistas con los detenidos kurdos en Turquía. Considera que las penas a los líderes del procés son excesivas y recomiendan que se retiren las euroórdenes. Sin embargo, la UE recuerda que es un asunto interno de España y no puede interferir. ¿Qué valor tiene este documento? Lo analizamos con Julián Casanova, Ignasi Guardans y Estefanía Molina.

Guardans señala que los que han votado este informe son diputados y no expertos y algunos de países con "sistemas jurídicos discutibles como Rusia o Azerbaiyán", así como que el ponente reconoció que no se había leído la sentencia del Supremo. Apunta que el principal error es que "en España no se están haciendo los deberes de imagen internacional" y, por ejemplo, el PP ha permitido que haya democristianos que lo apoyaran.

Por su parte, Casanova indica que se ha dado generalmente en nuestro país poca importancia a las relaciones internacionales. Además, recuerda que durante el 1-O, solo los independentistas buscaban crear una imagen fuera de España, mientras que el resto del país estaba callado.