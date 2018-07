El Gabinete: ¿Qué significa modular el derecho de manifestación?

Manuel Delgado, Elisa Beni y el General Monzón hablan en el Gabinete sobre el derecho de manifestación. ¿Qué significa modular el derecho de manifestación? Esta cuestión se plantea tras las declaraciones de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

El General Monzón piensa que 'el derecho de manifestación está perfectamente reconocido, no es exactamente este derecho lo que necesita regulación'. Comenta también que, en un aspecto, la delegado del gobierno tiene razón: hay que regular el uso del espacio público, pero no solo por las manifestaciones si no por toda clase de eventos.

Elisa Beni dice que 'cuando Cristina Cifuentes dice modular quiere decir restringir. Como los jueces le niegan lo que quiere hacer porque no se ajusta al derecho, quiere cambiar la ley para que lo que ella quiere se ajuste a dicha ley'.

Manuel Delgado hace hincapié en que 'lo que debería modificarse es la Constitución, que es la que garantiza el derecho de expresión, reunión y de manifestación'.