Este lunes han concluido las celebraciones multitudinarias por el jubileo de la Reina Isabel II, aunque no es el único acontecimiento destacable del día. Esta tarde se reúne con todos los parlamentarios tories en un intento último de que no expulsen a Boris Johnson, de Downing Street.

Se enfrenta esta tarde a las consecuencias del “partygate”, el escándalo de las fiestas que el primer ministro celebró en su despacho durante el confinamiento.

A partir de las 19h de este lunes, el Parlamento Británico decidirá si Boris Johnson sigue o no en su cargo, y la clave no la tiene la oposición, sino su propio partido. Fueron los tories, los suyos, los que reunieron las 54 cartas necesarias para pedir la “retirada de confianza” al primer ministro. Un mecanismo al que ya se enfrentaron Margaret Thatcher, John Major o Theresa May. Algo imposible de imaginar en España.

Se espera que Boris Johnson supere la votación, pero ¿qué futuro tiene un primer ministro a quién no apoyan mayoritariamente sus propios diputados?, ¿será el principio del fin del líder británico?.