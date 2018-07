El Gabinete: El modelo sanitario madrileño

Tras la huelga en la sanidad madrileña al grito de ‘la sanidad no se vende, se defiende’, abordamos el modelo sanitario que propone la Comunidad de Madrid de gestión público-privada. La sanidad madrileña ha vivido dos días de huelga que terminó con una multitudinaria manifestación por el centro de Madrid. Los manifestantes han expresado su rechazo al plan de reestructuración anunciado por el Gobierno regional. Pese a las protestas, Ignacio González, presidente de la Comunidad, ya ha declarado que no dará marcha atrás y pide que no se confunda a los madrileños en un tema como este.

Girauta opina que la reforma es ‘una práctica para generar menos gastos y, a su vez, generar empleo. Se busca una limpieza de la administración para convertir unos costes fijos en variables. Cada cual debe dedicarse a lo que es bueno, así lo haremos mejor. El único criterio para aceptar el cambio es si se va a seguir ofreciendo la calidad o si se va a superar’.

Rahola tiene la impresión de que, ‘debido a la situación económica, hay una mirada más dura “a salvemos el dinero” y ya veremos que pasa con la gente. Eso pasa en la seguridad social porque es muy cara, no hay dinero y nadie sabe bien como resolver el problema. Se ve en Bankia, "salvamos el banco", o lo que es lo mismo, el dinero, pero se van a la calle muchos trabajadores.

Adriansens: la palabra dinero y sanidad me horroriza cuando se juntan. La sanidad pública es magnífica. Estamos viendo catástrofes en torno a nosotros, pero la sanidad hay que salvarla.