El Gabinete: Encaminados a un Brexit duro

Ignasi Guardans cree que "estamos viviendo una escenografía de teatro político" y no considera que se pueda arreglar en unos días lo que no se ha acordado en meses. "Había una especie de fe" en que no ocurriera porque era algo "tan gordo que no podía ocurrir", establece.

Noelia Adánez ve "con cierta desesperación" la situación, pues la pandemia ha cambiado la visión de lo que el Brexit representaba. "No hay posibilidad de acuerdo y como ciudadana es muy desesperante", explica.

Por su parte, Pilar Gómez comenta que, aunque "tuvimos todo el interés puesto en el Brexit", en estos momentos "no lo estamos tratando como se debiera". "Este 2020 solo puede acabar con un Brexit duro que es malo para ambas partes", concluye.