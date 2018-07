El Gabinete: Convenció Rajoy o tiene que dimitir

La gestión del caso Bárcenas y la rueda de prensa de Rajoy de este sábado son el punto de partida del Gabinete. ¿Ha convencido Rajoy con sus declaraciones del sábado? ¿Es un problema para España o su partido? Rubalcaba ha sido el último en pedir la dimisión del Presidente. Por el contrario, ¿son falsos los papeles de Bárcenas? ¿Podrían ser un montaje? Mariano Rajoy ha vuelto a negar la veracidad de esa información y dice que los papeles publicados son falsos y que las cosas que se le imputan también son falsas. El PP ha anunciado acciones judiciales contra todos, incluido Bárcenas. ¿El problema se puede solucionar con dimisiones?

Manuel Delgado cree que 'lo importante no es que te atribuyan algo que sea verdad o no, el problema es que se crea que sea cierto. Lo que dice Rajoy puede ser verdad, pero es verosímil. Cuando se defiende la trasparencia del poder, me sorprende, debe ser opaco. Si fuese transparente, no lo soportaríamos. No es nuevo que se “choricee” desde arriba’.

El general Monzón opina que 'hemos llegado a una circunstancia en la que toda la opinión pública es acusación pública contra la política. La gente está deseosa de que se produzca un escarmiento, pero el sistema tampoco satisface los deseos de la población. Me parece increíble queBárcenas estuviera en Francia, en un hotel con amigos, cuando ha llevado a España y al PP a una situación tal que lo menos que podía hacer es una confesión pública’

Antonio Naranjo, explica que 'la gente se siente desolada porque, cuando peor están las cosas y más grandes son los desafíos, ves que todo alrededor falla: falla el partido del Gobierno manchado por una sospecha de una dimensión terrible. Falla la alternativa, que sigue pagando los errores del fracaso. Falla la corona, mancillada por Urdangarín y las sospechas que hay sobre la jefatura del estado. Cuando más importante sería tener grandes hombres y estar en su sitio, casi nadie está donde debería estar ni ejercen la autoridad que les compete.