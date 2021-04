El Gabinete: ¿Cómo será gobernar después del 4-M?

Nadie rinde cuentas a los ciudadanos de esta legislatura tan complicada, no se habla de gestión ni de pandemia… No habrá más debates y los actos electorales repiten machaconamente eslóganes binarios e ideológicos, aplaudidos por los fieles convencidos, pero que no parecen movilizar a los indecisos.

Unas elecciones con mensajes populistas, simplificadores de una realidad compleja, y que responden más a una lógica oportunista y plebiscitaria en clave de política española que a un auténtico interés por la comunidad de Madrid y sus ciudadanos.En el Gabinete, con un experto en la violencia del Siglo XX y la Guerra Civil española, el catedrático de historia contemporánea Julián Casanova, con el periodista Juan Soto Ivars, autor de “La Casa del ahorcado” donde describe los mecanismos de asfixia de la democracia occidental y la politóloga Estefanía Molina, a punto de publicar “El berrinche político”, la actualidad nos pone en bandeja un Gabinete para que vengan a hablar de su libro.

Con la campaña electoral madrileña de fondo, vamos a tomar el pulso a la política española ¿Cómo y por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué coste pagan nuestras instituciones y nuestra democracia? ¿Cómo será gobernar después del 4-M? y muchas otras reflexiones, seguro que interesantes.