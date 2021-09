El Gabinete: ¿Cómo afrontar el fenómeno de los botellones?

El fenómeno del macrobotellón está resurgiendo, tal y como estamos viendo desde el fin del Estado de Alarma en el mes de mayo. Ya por entonces, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hacía un llamamiento: "No se ha acabado la pandemia y seguimos en un estado de derecho que tiene normas que cumplir".

Con el fin del verano, la recuperación de algunas fiestas populares después de la pandemia y la vuelta a las universidades, estas concentraciones con alcohol por en medio han ido a más en distintas ciudades españolas y de forma particular en Barcelona y en Madrid.

En el último macrobotellón de Barcelona se calcula que 40.000 personas asistieron al encuentro, acabó con 52 detenidos, 13 apuñalamientos, saqueos, enfrentamientos con la policía, destrozos… El balance de heridos, más de 40.

Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo considera un problema de orden público por lo que ha pedido colaboración institucional. De momento, tanto los grupos de la oposición en el Consistorio como la Generalitat, le han contestado que asuma sus responsabilidades.

Mientras, este fin de semana en Madrid, la policía detuvo a cuatro jóvenes que apuñalaron a otro en el macrobotellón del parque de Berlín, después de que el fin de semana anterior, 25.000 jóvenes se citaran para beber en ciudad universitaria.

El alcalde Almeida ha lamentado la sociedad que generan estos jóvenes: "Ya que no son cívicos para no hacer el botellón, que al menos no sean sucios".

Varios expertos creen que los actos violentos que estamos viendo en estos botellones son algo puntual y desde organismos como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción llaman la atención sobre lo poco que se ha tenido en cuenta las necesidades de los jóvenes durante esta pandemia.

¿Hay alguna explicación sociológica para el fenómeno de los macrobotellones? ¿Cómo afrontar el fenómeno de los botellones? Lo analizamos con Julián Casanova, Estefanía Molina y Javier Gállego.