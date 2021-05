Gabinete de autora: ¿Funciona el ascensor social en España?

Durante los últimos años, la derecha ha defendido la meritocracia, es decir, una parte de la población que se esfuerza y trabaja frente a 'los que están en las colas del hambre'. España es un país de clases medias precarizadas, ya que hay un 16% de trabajadores que son pobres. Además, las personas que vienen de familias con estudios superiores tienen un 26,5% más de posibilidades de encontrar un buen trabajo. ¿Existe la desigualdad estructural en nuestro país? ¿Tienen más posibilidades de encontrar trabajo los más ricos? Lo repasamos con Estefanía Molina, Fernando Iwasaki y Arantxa Tirado

Tirado señala que el capitalismo va hacia una polarización más grande y esto exacerba los discursos de la meritocracia. En América Latina están muy popularizadas frases como 'los pobres no quieren trabajar' o 'lo que tengo me lo he ganado yo'. Considera que la derecha tiene este repertorio, ya que "se quiere individualizar el fracaso para esconder que esto depende del sistema".

Iwasaki, por su parte, indica que nadie está en contra de que el talento sea recompensado, sino que el problema son "todas las personas que han sido apartadas del sistema". Además, añade que el estado del bienestar y la educación pública es lo que protege a estas personas "porque descubre el talento de los jóvenes".