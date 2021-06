Gabinete de autor: ¿Por qué tenemos cada vez más mascotas y menos hijos?

En España ya hay más hogares con mascota que con niños menores de 15 años, siendo la mayoría perros. Durante el último lustro, la cifra de animales ha crecido un 40%. Surgen muchos dilemas sobre esto y si las personas no queremos responsabilizarnos de hijos o si se trata de otros motivos. Además, ya hay estudios que plantean que las personas se conmueven más con cachorros que con bebés. ¿A qué se debe esto? Lo analizamos con Estefanía Molina, Arantxa Tirado y Juan Soto Ivars.

Molina señala que una de las causas se debe a la precariedad, es decir, la gente ya no tiene hijos porque no tiene dinero y la tasa de emancipación está por los suelos. No obstante, también apunta que la responsabilidad ha cambiado: "Ahora la idea es que las personas deben realizarse y esto es incompatible con cuidar de un bebé". Por ello, indica que esto se suple teniendo mascotas.

Por su parte, Soto Ivars recuerda que otro factor importante es el compromiso. Este ha cambiado en todos los ámbitos, teniendo en cuenta que en la economía ya no hay trabajos para siempre. O en las parejas, ya no se cree que sean para toda la vida y hay apps para cambiar de ella como si fuera un supermercado. "Las mascotas te dan la sensación de compromiso pero de forma más acotada porque viven menos", explica.