El Gabinete: ¿Somos un estado laico si se mantienen las inmatriculaciones de la Iglesia?

El Gobierno ha hecho pública una lista esta semana de bienes inmatriculados por la Iglesia Catolica entre 1998 y 2015. Son casi 35.000 inmuebles, como la Mezquita de Córdoba o la Giralda, que pasaron a ser propiedad de la Iglesia Católica gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar, pero también hay locales, viviendas, aparcamientos….

Al dar a conocer la lista de estas propiedades, el Gobierno quiere facilitar su reclamación por parte de las Administraciones públicas o particulares. Vamos a reflexionar sobre este conflicto que es casi histórico, nació a la vez que se creo el registro civil y se agravó con una reforma del Gobierno Aznar que permitía inmatricular bienes a la Iglesia católica solo con una certificación Episcopal. ¿Todos los bienes de la Iglesia están al servicio del bien común, como se defiende la Iglesia? ¿Tener el listado soluciona el problema o no sirve de nada si no se revierte la ley? ¿Será legal, pero con que derecho la Iglesia decide inmatricular todo tipo de inmuebles? ¿Y por que solo lo puede hacer la Iglesia católica y no otras confesiones? En definitiva ¿Somos o no un estado laico si se mantienen estos privilegios?

Juan Manuel de Prada, Pilar Gómez y Javier Gállego reflexionan al respecto.