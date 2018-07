Las elecciones catalanas que fueron convocadas por Artur Mas dos años después de la anteriores, han dado un resultado sorprendente que deja al líder de CIU muy tocado tras perder 12 diputados. Artur Mas logró vencer, pero se quedó muy alejado de la mayoría absoluta. Después de protagonizar una de las campañas más dura de los últimos años y calificarla como la más importante de la historia de Cataluña, nos planteamos y debatimos sobre su futuro y el del pueblo catalán.

Antonio Naranjo cree que 'Mas inició la campaña pensando que guiaría al pueblo catalán por las más altas cotas de independencia y de identidad y le ha salido mal. Cuando alguien interrumpe la legislatura ordinaria para plantear la pregunta de la independencia y termina con un batacazo, la respuesta está por encima de los datos’.

Javier Sardà opina que 'los que han votado a Mas, son soberanistas y los que se han ido, no lo son’. ‘Ahora se ha roto un jarrón político. Mas se ha roto la cara’, ‘me alegro por él, porque se subió a un globo que le ha reventado’.

Pilar Rahola cree que 'alguien que se plantea ser el líder histórico, convoca unas elecciones adelantadas y no sólo no consigue la mayoría, si no que pierde diputados, es para hacérselo mirar.