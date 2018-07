Tocaba que Rajoy diera explicaciones

En ese contexto ha replicado a las irresponsables declaraciones del presidente italiano, Mario Monti, que ayer por segunda vez echó la culpa a España de los problemas de la prima de riesgo de Italia. “Nosotros no vamos contra nadie- ha dicho Rajoy- no hablamos de otros países, a todos le deseamos lo mejor y esperamos que los demás hagan lo mismo y sean prudentes en sus declaraciones”.

Todos hemos interpretado que se refería a Monti, pero no estaría de más que también se refiriese a Sarkozy: vale que está en campaña y los sondeos no le pintan bien, pero es mezquino que se apoye en el hundimiento de España para pedir el voto. Rajoy, sin pronunciar la palabra rescate ha dicho que eso no va a ocurrir con España ni ahora ni en el futuro. Aunque, para claridad la de Felipe Gonzalez esta mañana en la conferencia inaugural de un seminario sobre Europa: “Seamos claros. No habrá rescate. Si lo hay, se acabó el euro y hay que rescatar a toda Europa, Francia incluida por mucho que presuma Sarkozy”.