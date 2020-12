Julia Otero: "En quince días veremos si el virus ha salido también de puente"

Hoy es el viernes previo al puente de la Constitución, la gran prueba de fuego antes de Navidad. En quince días veremos si el virus ha salido también de puente y se ha paseado de familia en familia.

La transmisión del coronavirus ha mejorado en el cómputo global de España, ahora la situación ya no es extrema como hace una semana sino “solo”, muy grave. Perdonen la ironía pero esas imágenes de salidas masivas de vehículas de ayer tarde-noche no invitan al optimismo, salvo que todos vayan a su segunda residencia y no se reúnan allí con nadie más.

Tomemos nota de Estados Unidos, donde los desplazamientos y reuniones del día de Acción de Gracias se están haciendo notar con cifras récord de contagios (un millón cada semana) hospitalizaciones (100 mil están ingresados) y muertos, más de 3.000 en un solo día. Para los que nos quedamos, la semana empezará con los actos de la Constitución y seguirá con la Cumbre Europea, una cita en la que España se juega mucho porque de ella dependen los fondos europeos de ayuda, pero también la llegada masiva de pateras a Canarias.

De todo ello hablaremos esta tarde con la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a partir de las 4 y media.

“Cómo hemos cambiado”, justo como esta canción de Presuntos Implicados se llama el libro del que viene a hablarnos Miqui Otero al Territorio Comanche, un homenaje nostálgico a los años 90…

Nuria Torreblanca comentará el estreno del nuevo montaje del Padrino III, que hoy llega a los cines 30 años después del original. Lorenzo Caprile viene con recomendaciones de libros y obras de teatro… Y Máximo Pradera quiere hablarnos de los silencios en la música….Silencio porque el gran éxito comercial en Italia es un libro que cuenta todas las virtudes del ultra Salvini….y resulta que está en blanco. En el Gabinete de Autora vamos a hablar de The Crown, la serie sobre la corona británica. El pasado fin de semana, el Secretario de Cultura Británico Oliver Dowden pidió que al principio de cada capítulo se advirtiera del carácter ficticio de la serie, y Noelia Adánez quiere aprovechar esta polémica para hacernos reflexionar sobre la relación de los productos culturales con la verdad y el rigor histórico. En la era de las fake news, ¿debemos reconsiderar nuestra relación con la ficción?

Nos lo preguntaremos a propuesta de Noelia Adánez y en compañía de Julio Lleonart y Pilar Gómez.