La preocupación de Julia Otero por el crecimiento del discurso de la extrema derecha en Europa y América

Era un chico normal, seguramente educado con sus vecinos. Hijo de ingenieros, jugaba al baloncesto, estudiante correcto, 18 años… pero el sábado 14 recorrió 300 Km, se fue a Buffalo, al barrio más afroamericano, y mató a 10 personas negras que estaban haciendo la compra en un supermercado. Como dijo Biden, perpetró uno de los delitos de odio por motivos raciales más grave de los últimos tiempos.

Vamos a hablar en el gabinete de la mano que mece la cuna y destruye las neuronas de jóvenes como este asesino que fue alimentado por teorías conspirativas según las cuales, la raza blanca se ve amenazada y es víctima de un genocidio.

Sus motivaciones las contó en internet, en un manifiesto de 180 páginas, allí está la famosa teoría del gran reemplazo. Nos puede parecer delirante pero ese plan Kalergi, así se llama, es la base del discurso de la extrema derecha en América y en Europa y se ha ido abriendo paso en el discurso político.

Vamos a hablar del supremacismo blanco y del peligro que corre la democracia si no estamos atentos y minimizamos el impacto del odio, zanjándolo como si fuera un tema psiquiátrico. Payton Gendron no es un loco, no solo. Lo reaccionario se abre paso en sociedades que defienden derechos de negros, mujeres, homosexuales, minorías varias. El poder debiera ser blanco, masculino y heterosexual. ¿les suena?

Nos preguntaremos por el auge de esas corrientes peligrosas que van haciéndose hueco en el espacio público. En el gabinete con Juan Manuel de Prada, Juan Soto Ivars y nuestra nueva incorporación, la ex diputada y fundadora de Podemos Carolina Bescansa.