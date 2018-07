A ver, un momento ¿Cómo que se suspende el ingreso en prisión a los condenados del Caso Pallerols, mientras no se atienda si el gobierno les concede el indulto?

A ver si lo hemos entendido: la misma Audiencia Provincial de Barcelona que hace unos meses ordenó el inmediato ingreso en prisión de Fidel Pallerols y los Hermanos Gavaldá, alegando que "sería obsceno que no cumpliesen su condena”, ahora, insisto, la misma Audiencia, escribe que suspenden la condena, no fuera ser que los indultase el gobierno cuando ya hubieran cumplido. A ese efecto aplazan el ingreso en la cárcel un año, y si pasado ese tiempo, no hubiera indulto -nos tranquiliza la Audiencia- entonces sí “podría acordarse el cumplimiento de la pena”.

Recordemos que las condenas se acordaron entre el fiscal, la defensa, las acusaciones y la Generalitat. Y no perdamos también de vista que en la misma sentencia se declaró responsable civil subsidiaria a Unió Democrática. ¿Había otro acuerdo más? ¿Por ejemplo que se acabaría por tramitar el indulto?

¿No se dan cuenta los dirigentes políticos que la impunidad que gastan cuando pillan a uno de los suyos da la razón a los que les señalan como el primer problema del país?

¿Están ciegos o es solo desvergüenza?

Preguntas retóricas.