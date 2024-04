Julia Otero, sobre Mónica Oltra: "Este episodio negro de acoso y derribo es innegable e irreparable"

Con la cara alta y los dientes apretados por la infamia. Así tuvo que irse Mónica Oltra en 2022, cuando se vio forzada a dimitir tras ser imputada por encubrir presuntamente los abusos a una menor que cometió su exmarido, que, por cierto, ya está donde debe estar, en la cárcel. Y eso lo contamos este martes, casi dos años después.

La investigación sobre el papel de la líder de Compromís ha quedado en nada. Ni siquiera habrá juicio por la falta completa de indicios. Ni uno ni dos años. Eso sí, para concluir que una imputada por causas graves era inocente. Pero claro, hay que poner las luces largas.

No podemos quedarnos solo con la destrucción emocional y política de una persona, que no es poco. No es poco, pero no es todo. ¿Qué ha pasado en esos dos años? Pues nada menos que unas elecciones en las que el partido de Mónica Oltra se hundió electoralmente, cosa que provocó que la izquierda perdiese el Gobierno de la Comunidad Valenciana.

El éxito, por tanto, de los promotores de este episodio negro de acoso y derribo es innegable y desde luego, irreparable.