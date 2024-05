Julia Otero, sobre la ley de amnistía: "Habrá que volver sobre ese asunto a medida que vayan apareciendo los escollos del camino"

El Congreso ha aprobado este jueves la ley de amnistía. Una traición, según algunos. Una forma de volver a la política y la normalidad democrática, según otros. Máxime cuando en Cataluña el independentismo, recordemos, ha perdido claramente la mayoría.

Ahora llegarán los recursos al TC a los Tribunales Europeos, de modo que no crean que el asunto ha terminado porque habrá que volver sobre ese asunto a medida que vayan apareciendo los escollos del camino.

Lo que sí ocurrió ayer y hoy, y ya se va, es la visita a España de Taylor Swift. Puede que muchos de ustedes estén asombrados de la cobertura intensa y extensa de todos los medios, incluidas portadas espectaculares, reportajes de toda condición, suplementos a todo color y artículos variopintos que intentan explicar el fenómeno de masas que envuelve a esta chica de Pensilvania. La estadounidense anoche hizo en Madrid el primero de sus dos conciertos, 70.000 personas en el Santiago Bernabéu y esta noche otras tantas. Queremos saber qué hay detrás de este fenómeno sociológico que deja un regero de "taylor dólares" allá por dónde pasa.