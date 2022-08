El Vistazo: Las restricciones del Mundial de Qatar

En "El Vistazo" hablamos sobre un barco que salió del puerto de la ciudad británica de Southampton y que representa uno de los mayores lujos de su época. El megacrucero 'Anthem of the Seas', de la Royal Caribbean, marcó una época en el mundo de la navegación. Construido en 2015, ha sido anunciado como el barco del futuro, ya que tiene la peculiar característica de que está tripulado por camareros robot.

Los camareros han sido sustituidos por brazos robotizados que seleccionan los ingredientes y preparan los cocteles. Los propios robots agitan los cocteles y los preparan sin tener que esperar en la barra. Basándose en lo que pedimos en una app, es lo que se conoce como Bionic Bar.

El segundo tema que tratamos en la sección de JELO en verano, concretamente hablamos de opiniones. No solo en Twitter la gente opina y critican entre ellos hasta el más no poder. También hay un sitio en el que te puedes encontrar opiniones igual de random, curiosas y graciosas que en Twitter, y tampoco hay que irse muy lejos.

Hablamos de las opiniones de Google y es que aquí te puedes encontrar auténticas joyitas en reviews de lugares, de establecimientos, negocios... Y con algún pique también. Y hablamos en profundidad sobre dos casos concretos.

Y para finalizar hablamos de deportes, más en concreto del Mundial de Qatar. Comienza el 20 de noviembre de este año, y hemos conocido las numerosas restricciones que habrá. En Qatar no se podrá, por ejemplo, comprar alcohol dentro de los estadios, según la agencia Reuters, ni tampoco se podrá comer cerdo en ningún sitio porque es un producto que ni siquiera puede ser importado al país para su consumo. Además no se pueden hacer muestras de afecto en público, no se puede ligar ni mantener relaciones fuera del matrimonio.