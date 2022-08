El Orden Mundial: Las claves para entender la importancia de los países de Asia Central

Este año en la sección de El Orden Mundial en JELO en verano miramos a los países de los que hablamos poco pero que son mucho más importantes de lo que parece. En este programa hablamos con Eduardo Saldaña y David Gómez, nos fijamos en Asia central y concretamente en los países que se encuentran en esta región. Se trata de los países de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Son países bastante interesantes que no se les dedica mucho tiempo. Merecen un buen análisis y tienen algunas curiosidades que son muy importantes. Por ejemplo, son países muy poco poblados. Además su densidad de población media es de 16 habitantes por kilometro cuadrado, lo podemos comparar con España, país con problemas importantes de densidad de población, la cual es de 94 habitantes por kilómetro cuadrado. También son países con mucha extensión. Hay que destacar que tampoco tienen salida al mar, menos por el mar Caspio, el problema es que Caspio no es un mar. si no un lago de agua salada.

Es cierto que son países muy ricos en recursos, sobre todo en Kazajstán, Kirguistán y Turkmenistán porque son los que tienen mayor superficie. Pero hay unos recursos que son especialmente relevantes como es el uranio.

A pesar de tener estos recursos dependen también de las importaciones de Rusia. La dependencia que tienen de Rusia a nivel económico es muy importante y es verdad que han influido otras potencias como los mongoles, los chinos y los persas. Pero sobre todo China está intentando penetrar en la región de nuevo ya que es una zona muy importante para ese proyecto de la nueva ruta de la seda.