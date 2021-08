Fernando Alberca: "La escuela se ha convertido en la gran secuestradora de sueños de los niños"

¿Y si me encuentro en clase con ese tipo que me da tanto miedo? ¿Y si no encajo en el nuevo instituto? ¿Y si vuelvo a suspender las mismas asignaturas? Estas son algunos de los temores e inquietudes que sufren los niños en su día a día a la hora de acudir al colegio y es algo que a los adultos, tanto padres como profesores, les preocupa.

Fernando Alberca, autor de 'El niño que venció a brujas y dragones' ha querido hacer una especie de enciclopedia con múltiples casos reales de diferentes situaciones que de manera concreta puede vivir un niño o un adolescente y que puede ser interesante para el cuerpo docente y las familias.

Los miedos nocturnos, la necesidad de amistad, la relación de los adolescentes con las redes sociales o la actual relación entre el profesor y el alumno, son algunos de los temas de los que nos habla Fernando. Para él, falta comunicación en el sistema educativo actual y considera que la escuela se ha convertido en la "gran secuestradora de los sueños de los niños" porque está "secuestrada por la UNESCO".

Fernando también analiza cómo han vivido los niños la pandemia en el contexto escolar y comenta que ha supuesto un gran impacto para ellos. "Los niños necesitan moverse. Hay muchos niños que han tenido que aprender a leer sin verle los labios al profesor".