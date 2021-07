El Gabinete: Educación sentimental en canciones

Muchas veces, cuando reflexionamos sobre cómo construimos nuestra educación sentimental, se hacen referencias a la literatura, las series, las películas… Y, sin embargo, la música queda un poco desplazada "cuando se puede rastrear toda una época por su banda sonora", ha defendido Carmen Juan. Hoy, queremos hablar de cómo las canciones influyen en nuestra educación sentimental.

Además, la humorista, Henar Álvarez, ha reflexionado sobre ello a partir de la música de Estopa: "Estoy escuchando temazos de los 90 y me flipa el nivel de intensidad que teníamos, tuvo que llegar Estopa en el 99 para salvarnos a todos".

¿Qué canciones representan a nuestros colaboradores?

La reflexión de Álvarez le ha llevado a Iwasaki a recordar la canción: "Como un burro amarrado en la puerta del baile" de "El último de la fila". Además, cree que "la música incide en el carácter de la sociedad" y ha puesto el ejemplo a México y sus rancheras. También, ha incidido en lo importante que fue la música de los "Beatles" en la secundaria y como en la universidad, las canciones latinoamericanas le hicieron percibir el mundo "a su manera".

Por su parte, Arantxa Tirado ha compartido que la música latinoamericana le "ha marcado mucho porque mi madre me cantaba rancheras": "En México, hay una relación muy estrecha con la música y las letras. Tienen una manera de retratar el amor también desde la copla, lo tóxico, lo obsesivo, lo dependiente… Los seres humanos tenemos una parte irracional de amar y hay que tener cuidado con esos sentimientos y cómo se canalizan", ha reflexionado la politóloga.

"Nuestras experiencias sentimentales vienen determinadas por la música", ha afirmado Carmen Juan y así lo ha demostrado Tirado cuando ha sonado su canción: "Mariachi" de José José.

Finalmente, Julio Lleonart se ha decantado por la música catalana: "La música me ha acompañado durante toda mi vida porque en Valencia las bandas están a la orden del día, yo estoy en el conservatorio, mi hermana es violonchelista", ha explicado. Mientras, ha confesado que le tiene mucho cariño al pop y al rock catalán: "Es mi lengua materna y encontrarme gente que cantaba y tocaba en catalán es emocionante". "La canción de Sau "Boig per tu", me pone los pelos de punta".