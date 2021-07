Cronistas Oficiales: reflejo de la pasión y la historia de sus lugares

Los cronistas son personas que demuestran el amor, cariño y afecto que tienen por las localidades a las que están ligados. Vamos a hacer un diferencial de cronistas, que nos lleva a conocer a los más veteranos, a los más jóvenes, a los mexicanos y a los españoles.

Saludamos al Cronista Oficial de Orihuela (Alicante), presidente de la Asociación Española de Cronistas Oficiales y docente universitario, Antonio Luis Galiano, quien ha explicado cuál es el trabajo que desarrolla: "El trabajo de un cronista tiene muchas facetas. En primer lugar, es dejar constancia de lo que está ocurriendo pero sin llegar a interpretaciones. Lo más importante, es el asesoramiento a las corporaciones municipales sin olvidar, tampoco, la investigación histórica", ha destacado.

También hablamos con el Cronista Oficial de Madrid, Enrique de Aguinaga López, que a sus 98 años de edad, ha asegurado que no quiso ser cronista de Madrid sino que lo nombraron: "El director del periódico donde trabajaba me destinó a la información municipal y debí ejercer esa función con algún acierto porque como consecuencia de ello, el Ayuntamiento me propuso para cronista oficial".

Nos ubicamos en Zacatecas, en el centro norte de México, para charlar con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos, Manuel González Ramírez, quien ha contado que en su país, ser cronista, no es un cargo honorífico y ha querido resaltar las cuatro funciones que realizan los profesionales: "Los cronistas damos cuenta de los hechos de los que nos toca ser testigos. Para consignar algo, nos convertimos en investigadores buscando luces en el pasado. También somos difusores y defensores de la historia y del patrimonio cultural de nuestros pueblos", ha reivindicado.

Finalmente, completamos el recorrido con Pascual Segura, Cronista Oficial de Bigastro (Alicante). Durante años, ha compaginado su dedicación a la investigación de la historia bigastrense con sus obligaciones académicas y laborales, con importantes logros y méritos académicos y profesionales. Segura ha destacado que ser cronista es un oficio pasional: "La pasión por el pueblo y la historia se lleva dentro".