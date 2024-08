Celia Giraldo: "Me interesa averiguar si, como sociedad, nos permitimos caer.

Completamos el programa de Jelo en Verano con una película: ‘Un lugar común’. Una historia sobre una etapa vital y laboral deseada pero complicada: la prejubilación. Para ello, tenemos con nosotros a la directora Celia Giraldo y a su protagonista, Eva Llorach.

Un Lugar Común

Coproducida por ESCAC Estudio, ESCÁNDALO Films, Materia Cinema y con la colaboración de 3Cat, 'Un lugar común' se estrena en cines el miércoles 14 de agosto.

¿Dónde se ha podido ver hasta ahora?

Se ha podido ver ya en el 'D'A Festival Cinema de Barcelona' y en 'Atlántida Mallorca Film Festival'.

¿Cuál es el punto de inicio para elaborar esta película?

"Empecé a escribir esta película justo al acabar la carrera. Yo estudié en ESCAC y, justo cuando me gradué, se abrió la convocatoria para un programa de desarrollo de óperas primas. Entonces, cuando entré en el laboratorio, llevaba una inercia tan grande de llevar cuatro años estudiando que ya ni sabía de qué quería hablar", explicaba Celia Giraldo.

"Sabía que había unos temas que me resonaban mucho y me interesaban desde hace tiempo, sobre todo la desconexión dentro de la familia y cómo tenemos vidas paralelas fuera del hogar. La gente que se supone que nos conoce más y con quien teóricamente tenemos más confianza, que es la familia, en realidad muchas veces no tenemos relaciones tan profundas, y no por una cuestión de desestructuramiento, sino por una cuestión de inercia y poca comunicación", concluía la directora.