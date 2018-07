Ramón Luis Valcárcel: ‘La actitud de Cataluña es chantajista’

Ramón Luis Valcárcel cree que por fin se empieza a ver la botella medio llena en la Región de Murcia, aunque, con la crisis, ‘lo que hoy apunta bueno mañana puede ser peor’. Explica que hay recuperación en las exportaciones y que es la segunda comunidad autónoma donde menos trabajo se ha destruido, ‘datos que nos llevan hacia el mejor camino’.

Su comunidad va a pedir ayuda al Fondo de Liquidez Autonómico del Gobierno de España, ‘no hay liquidez porque no hay ingresos’. Explica que él pidió al Gobierno que le garantizase el fondo, o rescate, y que no dejasen su economía en el mercado libre. Esto conlleva unas condiciones, como que el déficit se ciña al 1’5%; explica que su comunidad ha llevado a cabo un plan de equilibrio desde hace unos meses y que su mejora debería de verse en los próximos meses. No planteará ningún desafío, ya que cree que su plan será efectivo; ‘si no pudiese hacer frente a alguna competencia, será devuelta al Estado’.

La cifra de dinero que necesita Murcia, para hacer frente a este final de ciclo de setiembre es de 278 millones de euros; para abordar el principio del año que viene la cantidad sería de 300 millones. Cuenta que el total ‘no llega a 700 millones’. Afirma que no han gastado más de lo que hubiesen debido, sino que se han realizado mejoras en autopistas y hospitales, ‘eso conlleva gastos’.

Acerca de la independencia que piden muchos catalanes y que se escenificó en una manifestación en la Diada, cree que no se puede caer en el chantaje y que ‘Cataluña es España’. A raíz de esto, cree que los argumentos que defienden no son buenos; lo compara con el caso de su Región de Murcia, que aporta y es de las que menos recibe del Estado y que, aun así, no piden ningún tipo de independencia. El Comité europeo de las regiones, del que forma parte, nunca ha discutido este tema.