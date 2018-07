¿Qué hacer con los desahucios?

ELECCIONES USA

Chema: Deficit, deuda y economia son los 3 pilares en continua erosion en EEUU. Poco o nada ha hecho Obama para reforzarlos. Si lo hizo Romney en Massachusetts. En cuanto a politica exterior, cosa que podria afectar a España, nada cambiara sea quien sea el inquilino de La Casa Blanca. Que se lo pregunten a Fidel Castro. Con estos ingredientes en juego, me podrían decir los tertulianos cual es la razón por la que la inmensa mayoría de los españoles votarían a Obama?

IVÁN: quiero apoyar el comentario de un tertuliano cuando ha dicho que los votantes son personas y no datos contables. Tengo familia en EEUU y van a votar a Obama, conscientes de que no es superman, y que no ha hecho grandes cosas, pero el hecho de votar a una persona que les aporta una esperanza hacia lo que ellos desean, también importa. Los números y los datos, los hacen los analistas que después lo publican en artículos, y esto influye en el electorado, pero también influyen otras cosas.

MADRID ARENA

José: lo ocurrido en el Madrid arena no es más que la síntesis de cómo funciona España a nivel municipal; es decir, si conoces al concejal de turno, puedes conseguir sin problemas, o acelerar, licencias o cualquier otro trámite administrativo. Vamos, la cultura del pelotazo.

PASIÓN DE CATALANES

MANUEL: Tengo una gran duda si cataluña pertenece a España deberiamos el resto de los españoles votar para su independencia. Creo que si, ya que afecta al futuro de mi pais, y no solo a las autonimias que pidan la independencia cataluña'pais vasco, etc.

JOSE: Si al "señor" Mas, don Arturo, le gustan tanto las consultas populares, por qué no promueve una para saber si los catalanes en este tiempo de recortes realizados por su gobierno, quieren un president que se va a Rusia a que no lo reciba nadie y se aloja en un "cuartucho" de 1200 Euros la noche.

Un president (Mas) que es el que más gana de todos los presidentes autonómicos, e incluso más que Rajoy. Y por ultimo otra duda: Si Cataluña se declara independiente ¿seguirá llamándose Cataluña, o se llamara Tresporcientolandia?

IMPAGOS

RAFAEL: La Junta de Andalucía debe a las residencias no lucrativas 4 meses del concierto de plazas residenciales de personas mayores. Algunos centros están cerrando y la gran mayoría no paga las nóminas de sus trabajadores.

BANCOS Y BUENAS PRÁCTICAS

Al final, con mi nominilla de mierda me va a tocar salvar a los bancos y salvar a los piraos que compraron lo que no podian pagar.

JUAN: La Hipoteca hay que dársela a quien pueda pagarla!!!! Y dación en pago, ojo, que la tasación la hace una empresa de la entidad bancaria que concede el préstamo.

CARMEN: El gobierno debe exigir a los bancos cancelaciones de deuda de hipotecas a particulares y empresas, en valor equivalente al dinero que recibe. Así el gobierno paga y evita desahucios. La gente cancela sus cada vez más injustas hipotecas con los bancos y el banco recibe su dinero. De éste modo, el contador se pondría a cero. Claro que, los bancos mandan mucho y esto supone que solo ganan una vez. Rajoy, ¿a qué está esperando para hacer lo justo?

IVÁN: ¿No consideráis que va a ser difícil presionar a los bancos para que cumplan el código de buenas prácticas mientras tengamos un ministro de economía que proviene de la esfera financiera?

HÉCTOR: Por un lado, a mi me dan mucha pena, pero yo en el 2005 cobrando mil euros, vi una locura comprarme un piso de 300 mil. Mucha gente no tuvo esa pruedencia, ahora yo ¿voy a sostener la vivienda de esa gente via impuestos-leyes,cuando yo sigo sin poder tener una? Pues no es muy justo, se castiga a la gente prudente, que no se aprovecho ni hinchó la burbuja. ¿qué lección nos da eso? Por otro lado, esto lo que provocaría es un efecto picaresca enorme, por ejemplo de toda la gente que vive dell 20% de economía sumergida.

SONIA: Yo entiendo que si no puedes pagar la hipoteca, el banco te desahucie, pero ¿por que no dejan a esas familias en sus casas y que en cuanto vuelva a tener trabajo e ingresos pueda seguir pagando su casa, prorrogando la deuda mas años? Si esa viviendia, tal y como esta la situacion, se queda vacia y cerrada.

CARLOS: Eso de que la vivienda es del banco lo dejaremos a un lado. Yo estoy hipotecado y en las escrituras EL PORPIETARIO SOY YO. Lo que ocurre es que como si no pagas te la quitan pues…….como si fuera del banco claro.

PARA MIGUEL ANGEL: Me gustaría que alguien le dijera a MAR que la dacion en pago no es lo mismo que el desahucio. En el primer caso la deuda queda saldada por completo, mientras que en el segundo la persona se queda endeudado de por vida. Y que no diga que el no lo ha dicho

ALBERTO: Me parece bien que haya seguridad jurídica y que se cumpla la ley. Ahora bien, yo como ciudadano y cliente de las entidades bancarias, querría saber la clasificación de deshacios por entidad bancaria, para saber con quién me estoy jugando los cuartos cuando contrato una hipoteca. Por ejemplo, en el caso del ciudadano que se suicidó ahorcándose justo antes de que le deshauciaran, eché de menos saber cuál era la entidad relacionada con tal deshaucio.

JUAN CARLOS: Como este gobierno, el anterior y todos los demás solo hace y reforma leyes a trompicones y de urgencia? Porque una ley que data de 1909 permanece intocable?, mientras la de educación, apenas tiene una validez de 4-8 años, según sea la alternancia. El político trabaja para el poder, y no para el ciudadano, que al final solo forma parte del decorado en esta obra llamada democracia.

FERNANDO: los bancos cobran gastos de estudio y valoración de los créditos hipotecarios. si uno pide un crédito le cobran por gastos de estudio y gastos de valoración. si los bancos se equivocan al dar la hipoteca que lo paguen ellos que antes ya han cobrado por unos servicios que eran un paripé. el banco de España les autorizó a ello y ahora que se aguanten. Dación en pago como en estados unidos, que no son los bolcheviques