José Manuel García Margallo: ‘Los mercados exigen unos intereses disparatados’

El ministro de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, afirma en Herrera en la onda que ‘esta crisis es peor que la de 1929’ y que la supervivencia del euro será el tema central de los próximos meses; 'hay que hacer ver a Merkel que no bastan buenas palabras’. Otros temas que trata en la entrevista son el de la cooperación con Marruecos, la crisis con Gibraltar o el caso de Ángel Carromero.

Hablamos con el ministro de Exteriores de la reunión que va a llevar a cabo Merkel con Rajoy, explica que hay dos vertientes de este acontecimiento: una reunión de los empresarios españoles y alemanes y la discusión sobre el porvenir del euro; ‘será el tema central de estos días y de los próximos meses’. Esto lo recalca debido a que, bajo su punto de vista, la situación actual es peor que la crisis del 29, ‘hay que tomar medidas para que no vaya a peor’.

Respecto a la supervivencia de la economía española, cree que una de las posibles soluciones sería la compra deuda, para lo que sería necesario que el BCE diese su aprobación; ‘es un tema que se puede tratar en la reunión de hoy ya que la deuda española en el exterior equivale al PIB de toda la población’. Explica que los mercados exigen unos intereses ‘realmente’ disparatados, algo que complica la cifra de la deuda; ‘el único que nos puede ayudar es el Banco Central Europeo’. Añade que ‘estamos intentando no gastar por encima de lo que tenemos, pagar lo que debemos y hacer las reformas para crecer, cree que esto no es posible si no se recompensa con una bajada de los tipos de interés; ‘esto es lo que hay que explicar al gobierno alemán’, concluye.

Carlos Herrera le recuerda que la última vez que Merkel estuvo en España sugirió que el déficit español fuese cero, algo que García-Margallo afirma que era un idea que ya tenía el Gobierno y que se acordó en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea; el ministro cree que en la jornada de hoy se propondrán temas pero que no se exigirá nada desde Alemania.

Acerca de la situación con Marruecos y la inmigración ilegal, explica que las relaciones que se están manteniendo con su gobierno son excelentes: lucha contra la droga e inmigración ilegal. El islote Tierra ha sido el último territorio donde se han encontrado inmigrantes ilegales, la solución ha sido la repatriación de ellos menos las mujeres y niños en una situación delicada. Cuenta que se llegó a un acuerdo con Marruecos para ayudar a España, ‘tuvieron un gesto muy generoso’; pero no olvida que las fronteras españolas son europeas, por lo que la Unión Europea también tiene que trabajar en este aspecto.

Respecto al conflicto de Siria, afirma ‘no vamos con Bachar Al Assad’ y que lo que se busca es un cambio de régimen. Se pide que se haga un esfuerzo de incursión de todas las fuerzas de la oposición al Consejo Nacional Sirio.

Sobre la crisis con Gibraltar, respecto a los acosos a los pesqueros y la situación de sus fronteras, donde se están formando largas colas debido a los registros, afirma que ‘los trabajadores españoles no están teniendo ningún tipo de problema para llegar a Gibraltar’. Concluye que respecto a la soberanía de Gibraltar es española, que no hay un foro tripartito y que se ha denunciado el régimen fiscal ya que perjudicaba a las empresas españolas. Explica que sí que hay un conflicto con el país en materia de medioambiente, ya que se ha declarado ‘lugar de interés común’, a un espacio marítimo gibraltareño y español.

Acerca del caso de Ángel Carromero, encarcelado en Cuba tras el accidente de coche de Oswaldo Payá, cuenta que está recibiendo un trato muy correcto ‘con celda y patio individual’ y que no está teniendo ningún problema para comunicarse con sus abogados. Explica que existen tres posibles soluciones para Carromero: la expulsión, el indulto o el cumplimiento de un acuerdo para cumplir la condena en España; ‘la que menos me gusta es esta última posibilidad’.