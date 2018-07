Fósforos: ¿Qué tipo de circunstancia te ha ocurrido con la vestimenta en público?

Cuéntanos en herreraenlaonda@ondacero.es qué descuido comprometido has tenido. También puedes publicar tu comentario aquí

Montse cuando era joven se fue a bailar sardanas. En esa época se llevaban unas bragas de hilo de algodón con una goma por debajo el pecho. Bailando sardanas se le rompió la goma de la braga y era el momento d el saltiró, a medida que saltaba se la iban cayendo las bragas y allí las dejó esperando que nadie se diera cuenta. Disimuladamente volvió a recogerlas y se fue a casa de su abuela corriendo.

Antonio nos cuenta que es comercial y le dieron una zona nueva. Llega a la tercera visita, escucha un ruido y mira a ver si se rompió por la entrepierna. Se dio cuneta que se le había roto el pantalón por toda la corva. De camino a Denia un control de la policía, todo el mundo pasando y le paran a él. Se negó a bajar y '14 policías riéndose de mi y de mi pantalón. Le dije que me dejase ir a casa y no preguntase nada más'.

Alberto nos cuenta que iba a hacerle una entrevista a Violeta Chamorro en Nicaragua y se le cayó el botón del pantalón. Violeta Chamorro, con mucha naturalidad, se ofreció a coserle el pantalón porque, según dijo, 'si me tienes que hacer una entrevista, mejor que estés cómodo. Además esto lo he hecho muchas veces'.



Beatriz nos cuenta que después de muchos años, se fue a Inglaterra, comenzó a adelgazar, a cuidarse y a comprarse ropa interior sexy. Una compañera de su trabajo era hindú, muy ortodoxos y su padre la había comprometido y estaba horrorizada. Un día la acercó a su casa, su padre durante todo el tiempo no dejaba de mirarla y resulta que cuando se fue se dio cuenta que 'tenía la camisa abierta con el sujetador más sexy que tenía. Fue el bochorno más grande de mi vida'.