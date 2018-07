Los Fósforos: ¿Qué te ha pasado en un casino?

En dos o tres años el proyecto de Eurovegas será una realidad en Madrid, a raíz de esto hoy hablamos de casinos. Queremos que nos cuentes cuánto has ganado o perdido en un casino, si has visto a alguna persona rara o alguna anécdota divertida.

Llama al 91 426 25 99 o deja un comentario aquí contándonos tu experiencia.

Hablamos con Gonzalo García Pelayo, gran conocedor del juego en los casinos, nos cuenta que lo que él cree que va a ser el nuevo complejo de Eurovegas.

José Mari de Juana nos cuenta que ha estado en los casinos de Las Vegas, ‘yo no soy jugador, me gusta ver el ambiente ya que es un espectáculo’. Explica que la mayor parte de la gente no va a jugar, sino a ver los espectáculos que hay dentro de los casinos. Cuenta que, cuando se autorizó el juego en España, propuso hacer un reportaje a la revista Interviú y tuvo que ir casino por casino jugando mil pesetas.

Rosario nos cuenta que antes salía con un novio que era muy aficionado al juego de los casinos, ‘él iba apuntando todas las jugadas del resto para intentar ganar’. Explica que en una ocasión apostó a cinco números que le dijo su novio y que ‘en cinco minutos me llevé 90.000 pesetas’.

Enrique, que es segoviano, nos cuenta su experiencia en el casino de Torrelodones una noche que se celebraba una cena de buffet libre. ‘Vi a un chico con el chaleco más feo que había visto en mi vida, pero jugaba con fichas de mil euros en seis mesas a la vez’, cuenta.

José Luis trabaja en un casino y pasa entre 130 y 140 horas al mes allí. Nos cuenta que juega con sus compañeros de trabajo y que está a favor de que se construya en Madrid el complejo de Eurovegas, ‘estoy muy contento’.