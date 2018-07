Fósforos: ¿Qué te comiste en tiempo récord?

Un hombre en Washington se ha comido quince hamburguesas en diez minutos, batiendo así un nuevo Récord Guinnes. Queremos saber qué te has comido de manera rápida para completar un récord.

Ángeles nos cuenta que se dio un empacho bebiendo horchata, ‘cuando era pequeña me encantaba y no podía parar de beber, vomitaba y seguía bebiendo’.

Leo explica que ha estado de barbacoa con su familia este fin de semana, comió setas, sardinas, arroz, postre, café y cubatas; ‘me quedaba el último comiendo y empalmamos la comida con la merienda y la cena’. Nos explica que todos se estaban poniendo malos de tanto comer, entre ellos su mujer ‘cuando terminó se comió dos rodajas de sandía’.

José Antonio nos cuenta un empacho que tuvo cuando era pequeño, ‘uno y no más’. Nos cuenta que abrió de pequeño un armario y vio una botella de coca-cola y se la bebió entera, resulta que no era esa bebida sino aceite que su madre había guardado ahí.

Un oyente, al igual que el anterior, dice que le dio un empacho una vez y que no le volverá a dar. Estaba con sus amigos unas Navidades y se hartaron de comer, ‘tras las copas y con el cachondeo me aposté que me comía todos los flanes que fueran posibles’, nos cuenta que se los comió pero acabó en el hospital con un lavado de estómago.

Raúl nos cuenta lo que le pasó en su boda. Eran siete personas las que fueron a comer el menú degustación, dice que comieron tanto que estuvo cuatro días sin comer de todo lo que habían comido.

Jorge explica que tenía un amigo en su pueblo que comía mucho, una noche se comió un pollo de dos kilos crudo; ‘tuvieron que poner un candado en la nevera para que no volviese a hacerlo’.