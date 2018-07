Los Fósforos: Fobias y manías

Tienes claustrofobia (miedo a los sitios cerrados), agorafobia (miedo a los espacios abiertos), antropofobia (miedo a relacionarse) ¿a qué tienes miedo? ¿cuál es tu manía? cuéntanosla publicando aquí tu comentario.

Rafael nos dice que de pequeño le gustaban mucho los aviones y cuando tuvo la oportunidad viajó a Madrid en Avión. Una de las veces hubo muchas turbulencias y juró que no volvería a coger un avión nunca más. Y desde que ha visto las catástrofes no puede superar el miedo a volar.

Marisa nos cuenta su fobia. Nos dice que pierde la compostura ante cualquier bichito, 'llega a un punto que cuando se van acercando, me da igual donde estoy no puedo controlarme'.

Isabel ha descubierto que tiene fonofobia porque se pone nerviosa con todo tipo de ruidos. Lo consultó con el otorrino y le confirmó que es una alteración del sistema nervioso.

Ana María tiene fobia al viento. Se pone tapones en los oídos para dormir, ha tenido sueños de huracanes y los pasa fatal. Piensa que su fobia viene porque de pequeña iba por la calle con su madre y el viento la tiró al suelo.

David tiene fobia a las uvas desde muy pequeño y no sabe por qué. Si las uvas tocan alguna otra fruta ya no puede comérsela, sus hermanos se llevaban uvas para que no les siguiera.