Los Fósforos: desahucios

El problema social de los desahucios nos lleva en Herrera en la onda a escuchar qué opinan los oyentes sobre este asunto ¿qué soluciones habría que tomar? ¿estaría de acuerdo con el cambio de la ley hipotecaria? ¿qué grado de responsabilidad tienen los bancos y qué grado los ciudadanos?

Cuéntanos tu caso y publica tu comentario aquí.

Alberto nos dice que fue desahuciado hace tres años. Le sorprende que digan que 'a los bancos no les interesa tener pisos vacíos, porque mi casa sigue cerrada'. Le interesaría que se hiciera una comisión de investigación 'para ver cuantos directores de bancos se han quedado con propiedades a un precio irrisorio'.

Juan nos llama para contar el caso de su hijo, que era empleado de banca. Le dieron una hipoteca y a los 8 meses de concedérsela, le despidieron. 'Ahora está en el paro y pagando la casa como puede'.

María José comenta su caso. Su vivienda sale a subasta en diciembre, y dice que 'nunca se quiso negociar. Debido a este tema de los impagos, no voy a poder alquilar un piso porque estoy en todos los sitios'. Nos cuenta que muchos bancos no están renegociando, que le han sacado el dinero y no ha servido para nada.

Antonio debido a la crisis dejó de pagar su hipoteca en el año 2007. En la subasta el banco se queda con la propiedad por un precio mucho más bajo del real. Le ofreció al banco alquilársela, pero el banco no quiso entrar en esa negociación.



Paco explica su caso. Tenía un piso, compró otro piso y lo alquiló. Desde hace 6 meses el inquilino no le paga y no quiere irse de la casa porque 'amenaza con hacer una locura'. Nos dice que se encuentra en una situación complicada y que en estas situaciones 'tampoco nos defienden a nosotros'.