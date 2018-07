Los Fósforos: ¿Cómo viviste la final de la Eurocopa?

España no sólo hizo ayer historia al arrasar a Italia 4-0, revalidó su título europeo y consiguió el tercer título internacional consecutivo, algo que no ha conseguido ninguna selección. Felicita en Los Fósforos a la selección. Danos tu opinión sobre esta generación única de futbolistas

Miguel cumplió ayer 45 años y fue un día muy especial para él, sumándole la victoria de la selección. Estuvo hasta las 3 o 4 de la mañana celebrándolo, ‘apetecía estar en la calle’.

Antonio estuvo con su cuñado en Kiev, ‘es una experiencia que merece la pena, los españoles estábamos como si fuésemos hermanos’. Nos explica cómo se vivió in situ, y cuenta que eran más españoles que italianos, ‘teníamos el campo a nuestro favor’.

Una oyente nos cuenta que estuvo en Kiev, ‘había una fiesta espectacular y el ambiente era increíble’. Nos cuenta las canciones que cantaron para animar a la selección, ‘merece la pena vivirlo’.

Aurora vio el partido oyendo misa; eran quince personas en una ermita, y decidieron hace runa misa cortita para poder ver el partido. ‘Menos mal que no metieron el gol en la consagración, fue después y el cura estaba muerto de la risa’.

Un fósforo nos cuenta que tenía todo preparado para verlo con un amigo que es del Real Madrid, él es del Barça; a última hora le hicieron un cambio de planes, aun así se lo pasó en grande ‘nos acordamos de todos los que no están y de los que están’.

Pablo quedó con sus amigos para ver el partido en la plaza del ayuntamiento de su pueblo, cuenta que para él ‘fue maravilloso, no sé si volveremos a vivir algo igual’.

Roberto estuvo viendo el partido con toda su familia, ‘yo nunca he podido ver los partidos comiendo, de lo nervioso que me pongo’. En el partido de ayer, en la segunda arte, ‘se me abrió el estómago del repaso que estábamos dando’, después se fue a gritar por todo el pueblo.