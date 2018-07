Carlos Montero: ‘Es el libro que tus hijos no quieren que leas’

El guionista de la serie ‘Física o química’, Carlos Montero, ha escrito un libro donde lleva al libro esas historias que otros no se atreven a escribir. El nombre que da título al libro es ‘Los tatuajes no se borran con láser’, un libro que ‘es el que tus hijos no quieren que leas’; esto se debe a que los hijos no quieren que se sepa lo que hacen cuando no miran los padres y Carlos lo cuenta en este libro. Es un argumento que no podía llevar a la pantalla, debido a sus contenidos ‘ninguna cadena me iba a permitir sacarlo en antena’.