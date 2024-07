Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo y Jóvenes en Extremadura: "Buscamos un turismo exclusivo, con una experiencia diferente para cada persona"

Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo y J贸venes de la Junta de Extremadura, atiende a Carles Lamelo en el programa especial de 'Gente Viajera' desde el Ayuntamiento de Plasencia. En primer lugar, habla sobre los numerosos rodajes de producciones que hay en la regi贸n. "De peque帽a me apuntaba todas las pel铆culas, no se me ve铆a mucho porque era de extra, pero aqu铆 se han rodado muchas pel铆culas".

Sobre las vacaciones en Extremadura, la consejera afirma que la comunidad tiene "un verde muy especial", teniendo "las dos provincias m谩s grandes de Espa帽a", un favor que propicia a que la oferta en la misma regi贸n sea "muy diferente" en todos los sentidos: "Extremadura ofrece ese clima, no tan perverso como dicen, tenemos zonas de agua donde uno se refresca y disfruta de la tranquilidad y del deporte, y esta gastronom铆a tan especial. Donde no est谩 el verde, tenemos paisajes muy bonitos en esta zona de pastos".

Ya se ha publicado la gu铆a 'Extremadura es agua', que incluye una actualizaci贸n del mapa de localizaciones de zonas de ba帽o en la comunidad, de la que la consejera destaca la "l谩nima de agua dulce en un momento en el que el agua salada est谩 tan cuestionada": "Es un agua natural, en una tierra en la que somos muy sostenibles. Para los extreme帽os, es algo que llevamos en el ADN, cuidar el agua".

"Buscamos un turismo que sea exclusivo, estar en un sitio 煤nico y con una experiencia diferente al que venga detr谩s, que tenga que ver contigo y c贸mo te lo quieras tomar", asegura Victoria Bazaga, que subraya que la apuesta de Extremadura pasa por ser "diferenciadora" y "basada en el producto, en el cielo, en el ambiente o en el clima, esas cosas que tenemos muy especiales": "Despu茅s de la pandemia, cambiamos el modelo de consumo y decidimos que el interior de Espa帽a, que ha sido menos conocido, era el sitio donde pod铆as encontrarte contigo mismo".

Ocupaci贸n alta en todo el verano

Otro tema a destacar es el verano en el que ya estamos inmersos, en el que existen unas perspectivas inmejorables para la regi贸n, en la que se prev茅 una ocupaci贸n que se sit煤e entre el 60% y el 70%, y que puede elevarse hasta el 85-90% en el mes de agosto: "Tenemos mucho recorrido para recibir a la gente y para invertir, las dos cosas en un momento en el que el turismo es interesante. Vamos a poner en valor lo que tenemos, con un turismo que es joven, y con un sector privado excelente, de una preparaci贸n e implicaci贸n enorme, que contribuye a que el turismo cumpla".

Por 煤ltimo, la consejera se refiere al conocido Festival Internacional de Teatro de M茅rida, con "dos meses maravillosos de noches entre estrellas y el monumento espectacular como es el teatro": "Podemos ver obras de primer nivel enmarcadas en ese teatro cl谩sico".