La innovación, el deporte y los negocios, protagonistas en el pabellón de Andalucía en Fitur 2025

¡Ya está aquí Fitur 2025! La primera gran cita del Turismo para los profesionales del sector a nivel mundial y el encuentro líder para los mercados receptivos y emisores nacionales y de Iberoamérica se celebra desde el 22 al 26 de enero en Ifema.

Andalucía contará con un pabellón de 7.200 metros cuadrados

Allí, el destino líder en recepción de turistas procedentes del mercado nacional y de referencia internacional en el sur de Europa, contará con un pabellón de 7.200 metros cuadrados y con una combinación de tradición y tecnología que asombrará al visitante.

La riqueza patrimonial, histórica y natural de la región estará presente en cada uno de los rincones del espacio de la propuesta andaluza.

Turismo ecuestre, una propuesta única

La marca Andalucía es una marca en sí misma compuesta de una gran diversidad de destinos y propuestas, como el turismo ecuestre, que en esta edición tendrá un gran protagonismo.

Además, como novedad, las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de esta región contarán con un área definida.

Pabellón de Andalucía en Fitur 2025 | Turismo de Andalucía

Novedades de Andalucía en Fitur 2025

Cada año, el pabellón de Andalucía en Fitur ofrece novedades que hacen que este destino sea atractivo e imperdible.

Una de las cosas que sin duda atraerán este año al visitante será la apuesta tecnológica. El pabellón de Andalucía se presenta como un expositor inteligente, que facilitará la interacción tecnológica con el visitante a través de pulseras inteligentes, pantallas inmersivas, una aplicación web de networking, etc.

Cabe destacar que los visitantes podrán acreditarse con pulseras inteligentes, que serán capaces de registrar las experiencias y proponer contactos y recomendaciones.

Andalucía, destino deportivo

Andalucía también tiene muchas cosas que ofrecer como destino deportivo, por ello, su pabellón en Fitur dispondrá de una zona interactiva dedicada al deporte, donde los asistentes podrán practicar en un rocódromo y un simulador de golf.

Un lugar especial en el pabellón también lo tendrá la gastronomía, tan importante para el visitante de este destino, que podrá disfrutar de degustaciones de productos y de diferentes presentaciones.

Pabellón de Andalucía en Fitur 2025 | Turismo de Andalucía

Zona de negocios para el desarrollo de citas comerciales

Los profesionales del sector también encontrarán una zona de negocio que reunirá a unas 240 empresas, en mesas fijas y rotatorias, para el desarrollo de citas comerciales con compradores y operadores. Estarán representados alojamientos, agencias, empresas de transportes, experiencias, etc.

Aparte del simulador de golf y el rocódromo, los visitantes también podrán encontrar otras actividades y dinámicas:

Photocall ‘Surrender’: Los visitantes se convierten en protagonistas de la campaña, personalizando su fotografía y apareciendo en las pantallas del pabellón.

Tu Crush, tu ruta: Configurador de itinerarios personalizados por Andalucía, adaptando la oferta cada interés del usuario.

Y durante el fin de semana, las actividades se intensifican para ofrecer al público final demostraciones gastronómicas, mercados de artesanos, un espacio lúdico y educativo para los más pequeños, pintura mural participativa, composición de música, introducción al flamenco, un taller digital de organización de viajes y la proyección de material cinematográfico sobre Andalucía.

Todo esto y mucho más te espera en Fitur 2025. No dejes pasar la oportunidad de experimentar el "Surrender to the Andalusian Crush". ¡Este destino te robará el corazón!

En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.