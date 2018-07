El turismo y la gastronomía siguen en auge

Amigos de Gente Viajera , aunque al parecer según un estudio realizado por Avis, que nos va a ayudar a viajar mejor informados a destinos cercanos a nuestro lugar de residencia, el 44% de los españoles aún no han realizado el viaje de su vida.

Bajo el influjo de los últimos datos de turismo extranjero llegado a nuestro país, los primeros meses del año nos hacen pensar que si seguimos haciendo las cosas bien.

El Turismo, como aseguraba la candidata del PP al Congreso de los Diputados Isabel Borrego, amparada en las cifras de viajeros y crecimiento del turismo y de las pernoctaciones “la actividad turística , dijo la Secretaria de Estado de Turismo en Funciones va a dinamizar el mercado de trabajo, y va a contribuir a que este empleo sea estable y de calidad” , pero eso si conociendo su trayectoria con esfuerzo y trabajo, que aquí esta quedando patente en estos días que aquí de trabajar con la mirada puesta en las necesidades de los ciudadanos de a pie.

Ya sé que estamos en periodo preelectoral, pero la verdad es que se están viendo cosas que traspasan la puesta en escena de los partidos. Algunos ya están redecorando la Moncloa, y otros mirando a ver si allí se pueden tener animales de compañía.

Y a todo esto, yo pensaba hace un rato que las elecciones aún no se han celebrado. Mi amiga Neus me decía el otro día que estaba analizando a los candidatos como analizó en su día los posibles maridos de sus hijas: por sus hechos, aunque ahora encaja mejor aquel refrán de “por la boca muere el pez”, que no nos cojan despistados. El Turismo es una Industria que sigue su ascensión, unido a la Gastronomía con mayúsculas que tampoco pierde el paso, porque a su internacionalización le ha ayudado mucho la MARCA ESPAÑA, que ha recibido el Premio Nacional de gastronomía precisamente por su labor de difusión y promoción de la Cultura y la Gastronomía a través de las distintas acciones que traspasan fronteras da la mano de la Oficina del Alto Comisionado por todo el mundo.

De ahí que Rafael Ansón (Presidente de los Premios Nacionales de gastronomía) nos recordará que “en las últimas décadas, la gastronomía se convertirá en el motor económico de nuestro país”. Y añado, si me permite el Sr. Ansón, en la pareja inseparable del Turismo.