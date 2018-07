El turismo extranjero crece un 13% de media en España en 2016

Amigos de Gente Viajera , lo cierto es que mi terapia para no sufrir no ha resultado efectiva. Y aquí me tienen, asomándome preocupada a sus vidas.

A pesar de lo bien que van las cosas en Turismo, me preocupa leer en un informe de Fernando Anido en la Edición Fin de semana de BEZ, que hace referencia al último Informe Reporta, un estudio de la Compañía Deva que merece el titular de “Las empresas españolas suspenden en comunicación”. A esto, añade así de resolutivo un suspenso, aunque sorprendido: “vamos rozando el aprobado”.

El estudio se hizo sobre 113 empresas españolas en 2016, con una nota del 44.3 sobre 100 puntos. Cuando en el 2015 era del 46.6. Y ahora viene el dilema, si ese estudio sobre empresas financieras lo aplicamos al Turismo, ¿qué resultados obtendríamos? Digo esto porque no hay nada peor que no informar debidamente al viajero, poniendo en riesgo sus expectativas, y lo que es peor, su esfuerzo a la hora de cumplir sus ilusiones para viajar. Si les digo la verdad, ese tema de no responder a las expectativas de Vdes cuando ofrecemos una noticia, o hablamos de uno de los destinos o productos turísticos, es lo que de verdad me quita el sueño.

Claro que, lo que más debería preocuparnos es otro titular que reza así “A los autónomos les aplazan hasta las promesas”, firmado por Carlos Ribagorda. Este versa sobre la reforma de la ley de la cotización parcial que aprobó Rodríguez Zapatero, y que se retrasa por tercera vez en la ley de presupuestos del Estado. Claro que, en el artículo se aclara que Mariano Rajoy, aunque quisiera, no puede modificarla en minoría, pero sí pueden remar todos los demás a favor de un tema que se encuentra entre los más urgentes de este país. Y en el Turismo, además, beneficiaría a muchos trabajadores, que pagar por pagar, pagan hasta el mes de vacaciones.

Y hablando del Turismo puro y duro, me veo obligada a hablarles de los resultados de los datos de Cruceristas en nuestro país en 2016, que rondan los 8.5 millones con un pequeño descenso del 1.15% con respecto al 2015. Según datos de los Puertos del Estado, llegaron más barcos a los puertos españoles, pero con algo menos de pasajeros. Sin embargo, y esta es una buena noticia, el tráfico de pasajeros de línea regular mejoró los datos de 2015. Por puertos, Barcelona lidera el sector, seguido de las Islas Baleares, y de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias.

Y aunque no queremos regodearnos en esta noticia, sí se la vamos a comentar. Hace más de una semana que la Unión Rusa de la Industria Turística ha manifestado a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores su preocupación por la ralentización de los Visados por parte de los responsables de gestionarlos por encargo de nuestro Ministerio.

Un tema que parecía estar funcionando y que nos aporta pingues beneficios, porque nos aporta viajeros con un importante poder adquisitivo. Supongo que ahora que el ejecutivo ya está en marcha, las cosas mejorarán, sobre todo porque este año 2017 estamos celebrando el Año Dual del Turismo España-Rusia.

Como saben, se celebró en Murcia el 1r Congreso Mundial de Turismo de Destinos Inteligentes, y quisiera destacar el paso por el mismo de Mariana Mangiarotti, Directora General de Inteligencia de Mercados y Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Nos alegramos especialmente al comprobar los datos de crecimiento de turismo extranjero del 2016 que fue del 13% de media, excepto en el mes de noviembre, que sobrepasó el 18% respecto al mismo mes en el 2015. La Ciudad de Buenos Aires está trabajando en el nuevo sistema de inteligencia turística, que incluye un indicador de potencialidad turística, y una plataforma Big Data.

El Turismo en Argentina se mueve. Fue el país invitado en el pasado FITUR, y el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, estará presente en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que inaugurarán SS.MM. los Reyes de España junto al Presidente de Argentina.

Y una mala noticia: Antonio López, de Ávila, ha dejado la presidencia de Segittur después de un arduo trabajo los últimos cinco años, prestando un gran apoyo a Turespaña en el desarrollo de infinidad de proyectos para el desarrollo del Turismo en España, entre ellos el proyecto Smart Destination, que reconoce los Destinos Inteligentes.