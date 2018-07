Todo apunta que España puede ser el “refugio" de cada vez mas viajeros

EDITORIAL | 10/01/2016

Amigos de Gente Viajera, pasadas la Fiestas, siguen los saraos, las luchas frenéticas por conseguir asiento en el Congreso y en el Senado más los que quieren optar a Moncloa para lucir percha. De las miserias de casa no debe hablarse en público , todo lo antidemocrático lo arreglara el pueblo soberano , yo para mi tranquilidad de espíritu seguiré con mis tertulioas con la “Neus” que me ayudan mucho , porque es una catalanista” de debo que diría la Sra. Canmany“ catalalista de verdad que piensa en Cataluña no en su ombligo