Preocupación por la falta de Ordenación Turística en algunos destinos turísticos españoles

No todo son “rosas”. Los hoteleros siguen incomodados con la Administración central sobre la lentitud para resolver la regulación de los Apartamentos Turísticos. El Tribunal Superior de Justicia he empezado a actuar, pero son las diferentes administraciones autonómicas las que también deben mover ficha. Está claro que todos los ciudadanos de a pie debemos cumplir con nuestras obligaciones contributivas, y como no ha sido así en este segmento, no es de extrañar que surjan las polémicas de diestro a siniestro.

Lo que sí nos extraña a muchos es que paguemos religiosamente a representantes de algunos partidos emergentes que representan a una parte de los españoles. Estos partidos no sólo no persiguen políticas que mejoren la economía de muchos ciudadanos en las distintas regiones españolas que lo están pasando mal, sino que, maquiavélicamente, presentan propuestas que de ser aceptadas por las mayorías parlamentarias pueden minar todavía más la maltrecha economía de las clases medias y medias bajas. En síntesis, buscan los titulares de medios de comunicación que les siguen dando apoyo incondicional.

La otra polémica es la falta de Ordenación Turística en algunos destinos turísticos españoles. El ejemplo más patente es el de la ciudad de Barcelona, que recibe conjuntamente con el resto de provincias catalanas el 24% del turismo extranjero que nos llega a España. Pero eso lo saben algunos catalanes, sobre todo los empresarios de una Industria que aporta el 14% al PIB de este territorio. Y por encima de todo, la Generalitat de Cataluña, que durante muchos años ha diversificado y desarrollado el sector turístico de Cataluña hasta llegar hasta aquí.

Por eso y porque es necesario “que las aguas vuelvan a su cauce” –como podrán leer en S. Mateo 22-21 “al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios–, el Consejero de Empresa y Economía Jordi Baiget ha reunido en Barcelona esta semana pasada a más de 400 personas que sí saben lo que representa el sector turístico para Cataluña y para el resto de España. El Coseller habló de “Gobernanza”, un conjunto de estrategias de buen Gobierno, para administrar, dijo el Conseller, todo aquello relacionado con el Turismo, además de controlar el flujo turístico. Todo con la intención de que, como otras ciudades turísticas del mundo, puedan convivir los ciudadanos de Barcelona con el Turismo que da trabajo directa e indirectamente a mucha gente. Así que, deben remar todos en la misma dirección, ya que las próximas elecciones cada vez están más cerca.

Cada vez está más cerca la 1ª Feria del Viaje en Madrid promovida por el Grupo Globalia. Serán los días 6 y 7 de mayo en el WiZink Center –antiguo Palacio de los Deportes de Madrid–, donde los ciudadanos de a pie podremos adquirir nuestros viajes para las próximas vacaciones a precios que rondan el 50% de descuento. Viajes El Corte Inglés también expondrá en la Calle Velázquez 12 su Travel Experience centrada en los Viajes Premium, donde también habrá presentación de libros y conferencias sobre los diferentes destinos, además de una exposición del Queen Mary 2.

De momento, Gente Viajera prepara su maleta para viajar a Baleares. Tenemos una cita con todos los amigos de Palma que quieran acompañarnos el próximo sábado en el Baibén de Puerto Portals, en el municipio de Calvià. Allí disfrutaremos del escenario que llegó avalado por dos Estrellas Michelin del Chef Fernando Pereza Arellano, junto a esa renovación Hotelera Premium avalada en su mayoría por la compañía hotelera balear Meliá. Tendremos premios para agradecer su fieldad. No nos falten.