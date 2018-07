EL MOBILE WORLD CONGRESS GENERA CASI 500 MILLONES

Buenos días amigos de Gente Viajera . Las cosas no son como empiezan sino como acaban y la importante cita del Mobile World Congress en Barcelona ha llegado a su fin.

Al congreso han acudido alrededor de 108.000 profesionales, más del 50% de ellos son altos ejecutivos de 200 países. El evento se acerca a los 500 millones de euros, con un impacto económico global de casi 4.500 millones y generando 13.000 empleos de trabajo temporal. La cita tecnológica empezó con un desplante parcial a su Majestad el Rey, quien no deja de demostrar su preocupación por la economía de Cataluña (resentida demasiado tiempo) mientras algunos juegan a hacer política barata en vez de formar gobierno para trabajar para todos los catalanes, que son quienes les pagan sus nada despreciables honorarios.

Menos mal que la Alcaldesa de Barcelona se lo pensó dos veces y despidió el Congreso con todo tipo de verborrea, apuntando entre medias verdades que hasta el 2023 se mantendrá esta cita en la ciudad de Barcelona. Ojalá sea así Alcaldesa, pero me temo que cuando se firmó el último compromiso se hizo constar que dicho contrato está sujeto a que exista la estabilidad que se merece la Ciudad Condal. El viajero de un cierto poder adquisitivo venía a Barcelona buscando un tejido institucional y profesional de los servicios (algo que se mantiene supuestamente sin su ayuda y beneplácito) pero ya está mirando hacia otro lugar libre de políticos que deberían dedicarse a otro menester y no engañar a los ciudadanos de a pie. Pero ha hecho bien en rectificar, que es de sabios. Aunque el detalle sólo la haga “reina por un día”; algo es algo.

Y no sé si se ha enterado, pero los viajeros aéreos internacionales procedentes de Reino Unido han presentado un descenso en enero gracias a la inestabilidad en Cataluña y su “ayuda” no es ayuda. En cualquier caso, debería darse una vuelta por los establecimientos que ya no colapsa el turismo, pero que seguramente a usted le encanta. Con todos los respetos, una cuenta lo que oye y lo que ve.

Haciendo un poco de repaso, el gobierno de Canarias se ha dado cuenta que a pesar que las islas afortunadas tienen mucho que ofrecer, los alemanes en eso de los viajes son poco fieles, o lo que es lo mismo les gusta variar, y la competitividad es mucha. Las cosas hay que contarlas e informar. No se le puede echar toda la culpa a la reducción de plazas aéreas, ya que hay comunidades que crecen en turismo internacional, como por ejemplo Extremadura, tal y como les contamos este pasado fin de semana desde Monfragüe durante la FIO. Cantabria también crece en pernoctaciones extrahoteleras casi un 20%, seguida de Aragón que le ha ganado la carrera al País Vasco, que al parecer se ha dormido en los laureles, algo que según mi humilde opinión no se puede permitir por lo mucho que ofrece.

En enero Baleares ha sumado en turismo extranjero un 11% más que en el 2017, que dejó 114 millones de euros. Pero Baleares tiene la obligación de seguir el camino marcado sin dejarse llevar por “mitja” docena de personas que se aburren sin ver que los saraos en la calle no traen buenos resultados. Además, Baleares debe bajar de ese 6º puesto, le sienta mejor estar entre los tres primeros. Galicia suma en turismo con el camino de las estrellas por bandera y lanza la primera ruta europea de buceo (os mantendremos informados en breve).

La BTL en Lisboa está en plena efervescencia hasta este domingo. Allí han acudido ‘Más de Uno’ y para más señas, la nueva Directora de Turismo de Túnez en España, Mounira Derbel, a la que damos la bienvenida. Todo esto mientras se prepara la ITB de Berlín, que es otra cita importante para tomarle el pulso al turismo mundial.