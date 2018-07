La ecología: una asignatura pendiente

EDITORIAL | 08/10/2016

Amigos de Gente Viajera, aunque la Comisión Europea consideró que las directrices de naturaleza no deben cambiarse a pesar de los ”avisos” que no cesa de enviarnos no sólo a nivel Europeo sino a nivel mundial, y para muestra las altas temperaturas que sufrimos los Españoles, según los expertos hacia mas de 55 años que no se registraban temperaturas tan altas en la Península Ibérica.