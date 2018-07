Crecen las pernoctaciones y el Turismo Rural

Iniciamos con buenas noticias en el ámbito turístico ya que un año más sobrepasamos todas las expectativas en cuanto a la llegada de turismo extranjero. Hasta el pasado mes de Junio ya habían llegado a nuestro país casi 51 millones de viajeros extranjeros, y si las previsiones de Exceltur no fallan (porque casi nunca fallan) podemos terminar el año 2016 con seis millones más de turistas (lo que nos acercaría a los 74 millones).

Solo en el mes de Julio nos visitaron 9.3 millones de viajeros encabezados por los Británicos seguidos de los alemanes. A la cabeza en cuanto a recepción de visitantes una vez más Cataluña, Canarias, Baleares y Andalucía. Aunque lo cierto es que no podemos obviar que la Comunidad Valenciana encabeza el crecimiento turístico de las CCAA con un 17,4% de crecimiento y la Comunidad Gallega sigue registrando un aumento notable de viajeros a lo largo de los últimos cuatro años de la mano del Camino de Santiago.

A falta de los datos del mes de agosto sólo en el mes de julio ha registro un 7,52% de crecimiento, y las pernoctaciones han doblado esta cifra con respecto al mismo mes en el 2015. Si hablamos del Turismo Rural, también ha crecido la ocupación con respecto al 2015, aunque en mi humilde opinión deberíamos hablar del turismo Rural dentro del segmento de Turismo de Interior (cada vez más solicitado por la Gente Viajera del Mundo).

Entre otras cosas, porque tenemos un país precioso salpicado de un Patrimonio de relevancia mundial como así lo reconoce la Unesco: una naturaleza inigualable y una gastronomía y unos vinos que mueven varios millones de viajeros sólo para saborearla. En síntesis, que todo apunta que septiembre también será un buen mes para la industria Turística (sobre todo para el turismo nacional) y además las Estaciones de Montaña están dispuestas a unir la oferta de otoño con la temporada de nieve para que podamos seguir disfrutando de turismo activo a lo largo de todo el año.

Pero alimentemos también nuestros buenos sentimientos recordando a aquella mujer pequeña de estatura y grande de Corazón llamada Teresa de Calcuta en la que se deberían fijar nuestros Políticos -unos mas que otros - para que no se les llene la boca de supuestas intenciones con aquellos que más lo necesitan y luego no tienen la generosidad de pasar del dicho al hecho, porque eso ya es harina de otro costal. Al final aquí todos quieren ganar y eso no puede ser. Todos deberían unir sus fortalezas para que este país llamado España siga adelante y no de pasos a la inversa que nos acerquen al precipicio, porque así perderemos todos.

Hoy la Madre Teresa de Calcuta ha sido proclamada Santa por el Papa Francisco con asistencia multitudinaria de gentes de todo el mundo, ya que mañana lunes ya se cumple el 19 aniversario de su muerte. Una reliquia suya albergada en una Cruz hecha con maderas de todo el mundo ha sido llevada por las Misioneras de la Caridad a cuya Orden pertenecía al altar mayor del atrio de la Plaza de San Pedro. Acerquémonos pues a esa mujer milagrosa que nos dio ejemplo de como debemos acercarnos a este mundo convulsivo lleno de inocentes que sufren mientras otros solo piensan en sí mismos.