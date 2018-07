Barcelona, una marca de prestigio

Con ganas de estar en contacto con vosotros, con ustedes, a la misma hora sábados y domingos. Al igual que con las Comunidades Autónomas de Extremadura, Galicia, Cantabria, Aragón, Baleares que cuenta con Martí Rodríguez y María Cortés. También con el programa de carácter autonómico en Cataluña, que cambia de día y horario de emisión. A partir de la semana próxima, Carlos Lamelo y una servidora, les daremos los buenos días los sábados a las siete de la mañana para hablarles de turismo a nivel regional.

Difícil olvidar a ese turismo de 37 nacionalidades distinta que viajaron en el mes de Agosto a la bonita Ciudad Condal, sin saber que formarían parte, para siempre, de la historia de las Ramblas de Barcelona. Lamentablemente lo serán por culpa de unos desalmados a los que en este país, llamado España, acogió y acoge, con buena voluntad, Cataluña la primera. Por eso, después de la valentía de la sociedad civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nuestro país sin excepciones, al margen de la lucha por la primacía de unos cuantos y otros que mienten más que hablan y dicen muchas realidades además de contar mentiras sobre los cuerpos inertes de aquellos que estaban en el lugar equivocado el día equivocado . Por eso, sin querer pensar en la mella que hizo el acto terrorista en los ciudadanos de a pié, de todo el mundo, además de sus familias, se tiene que pensar cual es la repercusión en la industria turística en términos generales. Y sobre todo en Cataluña, que enfoca el problema con moderación porque aún no tenemos nada ni nadie que tenga una capacidad total de reacción.

Reunión del Ministro, Don Rafael Nadal, con el sector turístico. Un sector que no ha podido salir todavía de su asombro pero que confía en la marca Barcelona. Si nos basamos en los datos de Frontur de esta semana, que sitúan el mes de Julio como el mejor de la historia del Turismo en España. Los datos hablan referente a las llegadas y los días de estancia. Cataluña ha registrado un crecimiento en turismo extranjero del 9.4% hasta finales de Julio, mientras que el resto de España sumaba casi 50 millones más de visitantes hasta entonces.

Pero hablemos de paz a nivel global. Porque aunque algunos personalicen y quieran involucrar al territorio catalán en sus tejes y manejes, la verdad sincera es que debemos tener miedo al mundo populista que viene por el que apuestan aquellos que sólo se miran su ombligo y que están empeñados en vendernos. Y hablando de paz, todo apunta que los movimientos de protesta laboral desaparecerán del Aeropuerto del Prat mañana lunes. Sucederá si alguien con sentido común recomienda a aquellos, que no piensan en los demás, que acepten la propuesta para finalizar con las huelgas. La verdad que no es de recibo que se cause daño a aquellos que por motivo de ocio, o de negocio, se mueven en nuestros aeropuertos . A este acto lo podemos llamar un acto de respeto al prójimo, es decir, ponerse en la piel del otro, para que así salgamos ganando todo el conjunto de la sociedad.

Cómo ganará la Comunidad Autónoma de Baleares en términos puramente turísticos. En temporada baja, según Biel Barceló, piensan mantener las bonificaciones para así romper la estacionalidad incentivando el turismo familiar. Por otra lado, anunciar que hablaremos con Biel Barceló sobre la subida de tasas. Pero ahora que hablamos de Baleares aprovecharé la ocasión para enviar un abrazo de condolencia a la familia Piñero por la pérdida de Don Pablo Piñero con tan sólo 76 años de edad. El hombre que consiguió, en medio siglo, liderar el turismo de sol y playa más allá de nuestras fronteras, sobre todo en la República Dominicana, en la isla de Samaná. Lo hizo con los hoteles Bahía Príncipe en los que muchos de ustedes han sido felices, descanse en paz. Para finalizar esta editorial quisiera desear toda la suerte del mundo a María Cortés, que se inicia como mamá. Del mismo modo, quiero dar la bienvenida a Gente Viajera Baleares a nuestro compañero Martí Rodríguez. Así amigos viajeros un cordial saludo desde la edición nacional de Gente Viajera y a todos, feliz Noviembre viajero.