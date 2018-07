Amigos viajeros, el Turismo va viento en popa y a toda vela

Está claro que a pesar de que el Parlamento de Londres se pone manos a la obra para iniciar el proceso de desconexión de la UE por orden del Tribunal Superior de Londres y la fecha limite esta fijada para antes de finales de marzo, los turistas Británicos no sólo son primeros en el ranking de llegadas a nuestro país, sino que han crecido en un 13% con respecto al año pasado.

Vamos a ver si para el 2017, podemos hablar en los mismos términos. A los Británicos le siguen nuestros amigos los Franceses, seguidos de los Alemanes que también crecieron más de un 4%.

No obstante no podemos perder el cambio continuado de los hábitos de los viajeros internacionales y autóctonos, la política económica nos mueve a su antojo, de ahí que la incertidumbre que de vez en cuando aun asoma la cabeza y condicione nuestro gasto en el consumo, porque no sabemos que puede pasar mañana . Pero si hablamos en cifras del Puente de todos los Santos , sólo podemos decir que terminó con optimismo , ya que según las Agencias de viajes Española, la (CEAV )informa que se han incrementado la venta de viajes alrededor del 7% .

Un incremento de viajeros , que han gastado en este Puente entre 350 y 400 euro, y claro la Costa Mediterránea ha sido en este caso la mas solicitada sobre todo por las temperaturas primaverales durante toda la semana. Y ya que estamos sumando, nos place comunicarles que el Puerto de Bilbao ha terminado la temporada de Cruceros con un crecimiento que supera el 20%. Y un suma y sigue para seguir incentivando los viajes para el 2017, también en el transporte aéreo sigue creciendo y mejorando servicio.

Sin ir más lejos el Grupo IAG que aglutina entre otras compañías Iberia está lista para ofrecer WIFI en vuelos de corto radio en todas las aerolíneas del grupo, Air France, y Lufthansa también suman respectivamente 430 y 1.851 millones de ganancias en los primeros nueve meses del año.