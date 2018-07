Algo que sólo el diálogo y el cariño mutuo entre los del Sí y la mayoría silenciosa que se visiona en las calles, pero que existe y que espera manifestarse en las urnas electorales o de un referéndum pactado que tenga una carácter legal. Eso dicen los expertos, que lo puede arreglar. Porque esto es un tema entre amigos que siguen siendo amigos, pero que no hablan del tema incluso ni entre hermanos y familia.

Pero lo peor sucede entre padres e hijos, colisionando diferentes formas de ver la vida. Esa es la toxicidad que se ha inyectado a los ciudadanos de Cataluña, que llevan toda su vida juntos. Estos días me decía una señora: “ llevo 50 años , estudiando , trabajando y viviendo aquí tengo dos generaciones aquí y no he necesitado cambiar mi apellido ni renegar de mis orígenes , como ahora no reniego de Cataluña” . Quiero este territorio y a muchos catalanes de verdad. Aquí en Cataluña hay personas que no están de acuerdo en como se están haciendo las cosas fuera de la ley, siendo España un Estado de Derecho. Por eso creo, repito, que los que se presentan como políticos y cobran de todos los españoles en general, incluidos los catalanes, no nos pueden mentir y fragmentar a toda la sociedad que merece todo el respeto venga de donde venga y piense lo que piense.

Esta es la realidad. A una semana de que el día 1 de Octubre sirva para hacer borrón y cuenta nueva, como se debía haber hecho hace más de una década . Pero detrás de una mala sensación siempre llega una buena noticia. Por eso me parece una buena noticia que la industria turística siga adelante. También me parece importante que la Secretaría de Estado de Turismo , Turespaña y el Ayuntamiento de Marbella ya estén trabajando para acoger el Foro Internacional de Turismo que fijará sus prioridades en la innovación y la sostenibilidad en el Año Internacional del Turismo Sostenible. Dicha cita internacional está prevista para antes de que termine el año 2017.

Pero también tenemos un evento muy importante dentro del segmento del turismo de negocios. Hablamos de la inauguración oficial, por parte de SS.MM. los Reyes de España, del Palau de Congresos de Palma de Mallorca el próximo lunes día 25. Estará abierto desde el mes de abril y gestionado por la Cadena Meliá Hotels Internacional, que según palabras de su Presidente no ejecutivo pero Fundador de la Cadena, Don Gabriel Escarrer Juliá, este complejo turístico ”pretende ensalzar todas las bondades que el Turismo ha traído a Baleares completando la oferta turística , su calidad y competitividad , ya que en el futuro de las Islas Baleares el turismo seguirá siendo el protagonista.”