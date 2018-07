Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el turismo en general lidera el comercio electrónico en nuestro país. Solo las agencias de viaje y el transporte aéreo acaparan casi un 25% de las ventas online en España, aunque a la UE le preocupa cada vez más mejorar la protección del consumidor contra el fraude (de ahí que quieran promover una regulación que proteja a los ciudadanos de la Union en este apartado).

Amigos, está claro que tal y como está el patio ya no se puede improvisar. Hay que prevenir para no tener que curar... de ahí que la OMT “sola o en compañía de otros” trabaje adelantándose al futuro que está mas cerca de lo que pensamos y los acontecimientos a nivel global nos parecen como poco preocupantes. Y el tiempo corre. Tenemos a la vuelta de la esquina el 2017, de ahí que la OMT y la compañía nacional ASTANA EXPO- 2017 acuerden firmar un memorándum de cooperación para unir esfuerzos de cara a promocionar el Turismo Sostenible durante la EXPO -2017 que será un acontecimiento de interés de todos los viajeros del mundo.

La Exposición Internacional Especializada Expo-2017, cuyo lema versa sobre “la Energía del Futuro” y se celebrara del 10 de Junio al 10 de septiembre del próximo año en Astana capital de Kazajistan. Evento en qué se espera a más de 100 países de los cuales 90 ya han confirmado su participación junto a más de una quincena de organizaciones Internacionales. Sera sin lugar a dudas la cita cultural más importante del año.

El 2017 también será un año importante para los amigos amantes de utilizar el transporte marítimo en sus desplazamientos, porque podrán disfrutar como viajeros de los actos que está preparando la compañía Trasmediterránea con motivo de la celebración de su Centenario, que responde a una máxima la de seguir “Acercando DESTINOS” a la Gente Viajera.

Y ya que hablamos de celebraciones: Cantabria calienta motores ante la celebración del Año Jubilar Lebaniego 2017, de ahí que según declaraciones del Consejero de Innovación , Industria , Turismo y Comercio Francisco Martín, el que la división de Halcón Viajes dedicada al turismo de Peregrinaciónes prepare la comercialización de Cantabria Peregrina para finales de este año (algo que vienen haciendo con éxito en Destinos como Tierra Santa, Roma, Santiago de Compostela y Polonia) es en cualquier caso una buena noticia. Por cierto y no nos olvidemos que en el 2017 se celebra el Año Jubilar en Caravaca de la Cruz (Murcia).

Y no se vayan muy lejos el próximo fin de semana, ya que todos tenemos una cita en las urnas para decidir después de estos seis meses con un Gobierno en funciones hacia donde queremos caminar. Dejémonos de populismos que no hay buenos ni malos, hay políticos de vocación a los que relegan los partidos a veces aun segundo plano, y políticos de conveniencia como me decía ayer un taxista joven pero con autoestima: “no vayamos luego a lamentarnos”. La unión hace la fuerza y España necesita esa generosidad que muchos no están dispuestos a ofrecer para que el país siga adelante.