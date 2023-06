Viaje de naturaleza a Canadá

Es imposible hablar de Canadá y no mencionar sus paisajes naturales y es que la naturaleza es una de las señas de identidad del país. Los grandes lagos y las montañas rocosas, nos invitan a sumar a nuestra maleta un buen calzado y son escenarios en los que los viajeros pueden disfrutar de la fauna en libertad. En ella destacan entre caribúes y ballenas, los osos. Y no un solo tipo, entre ellos podemos ver el oso polar, el oso negro o el oso grizzly. Adentrarnos en su hábitat y conocer el país de una manera diferente, nos prepara la agencia de viajes Redlands and Whales de la mano de su fundador y manager, Germán Zapata.

Oso en Canadá | Pexels - Rasmus Svinding

Una década organizando viajes a Canadá, para disfrutar de los osos polares

Una especie que está en peligro por las consecuencias del cambio climático, aunque hay otros tipos de osos. El oso negro se puede ver en los meses de verano, mientras que el grizzly solo a partir del 15 de agosto. En el caso del oso polar se puede ver en todas las épocas del año, aunque siempre hay algún mes en el que los avistamientos son menores.

Además de los espacios naturales también merece la pena conocer Canadá a través de sus ciudades. En algunas ciudades hay vuelos directos desde Barcelona y desde Madrid, las combinaciones son buenas, aunque recomiendan siempre mejor salir desde Barcelona y el periodo ideal para disfrutar bien es coger un viaje que dure entre diez y doce días.